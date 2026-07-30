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Аномальные ливни обрушились на Шахунью 29 июля

На город вылилось 35 мм осадков, что составляет 90% от июльской нормы.

Источник: Комсомольская правда

В Шахунье 29 июля прошли аномальные дожди. На город вылилось 35 мм осадков, что составляет 90% от июльской нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своих социальных сетях.

Такая же ситуация наблюдалась во всем Среднем Поволжье. Аномальные ливни обрушились на Ульяновскую, Владимирскую, Орловскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую области, а также на республики Татарстан и Чувашию.

В Нижнем Новгороде непогода прошла более спокойно. Как сообщили в мэрии, по всему городу работает водооткачивающая техника. Также бригады расчищают ливневые стоки от мусора и веток.

Особенно серьезные последствия урагана наблюдались в Дзержинске. Там шквалистый ветер обломал большое количество деревьев по всему городу. Ветки падали на тротуары, дороги и линии электропередачи. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение, а коммунальщики убирают деревья. Полная ликвидация последствий урагана займет около двух суток.

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