В красноярском Дрокино восстановили дорогу после сильного ливня

Из-за дождя размыло участок дороги на подъезде к микрорайону Монамур. Это произошло в месте, где сейчас строят систему водоотведения. В деревню прибыли представители администрации, подрядчика и ответственные службы. Работы по устранению последствий велись всю ночь.