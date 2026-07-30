В красноярском Дрокино восстановили дорогу после сильного ливня

В красноярской деревне Дрокино устраняют последствия сильного ливня. Об этом сообщили в администрации города.
Из-за дождя размыло участок дороги на подъезде к микрорайону Монамур. Это произошло в месте, где сейчас строят систему водоотведения. В деревню прибыли представители администрации, подрядчика и ответственные службы. Работы по устранению последствий велись всю ночь.
Сейчас размытый участок дороги полностью восстановлен, движение транспорта открыто. Администрация продолжает принимать обращения жителей и заявки на откачку воды. Также продолжается строительство системы водоотведения. Завершить работы планируют до 15 августа 2026 года.
Ранее стало известно, что за ночь на 30 июля выпало 25 мм осадков, что около 36% от месячной нормы за июль.