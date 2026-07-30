Ученый Лебедев объяснил звуковую иллюзию с пианино особенностями работы мозга

Представьте, что вы смотрите на размытое пятно на сетчатке. Мозг, опираясь на прошлый опыт (априорные вероятности), предполагает, что это может быть лицо, а не лист бумаги. Функция правдоподобия покажет, насколько хорошо такое пятно соответствует каждой из этих гипотез. С помощью правила Байеса мозг вычисляет, насколько вероятно, что пятно — это лицо, а не лист бумаги. На основе этого он выбирает наиболее правдоподобную гипотезу.