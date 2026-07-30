316 тонн дизтоплива отправят аграриям Хабаровского края

При этом в Ванинском и Советско-Гаванском районах АЗС продают бензин предприятиям и организациям жизнеобеспечения, а также экстренным службам. Остальные автозаправки, кроме одной компании, также отпускают топливо только предприятиям. Жители этих районов могут приобрести бензин на АЗС «Биксур» — не более 30 литров в бак автомобиля.