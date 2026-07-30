316 тонн дизтоплива отправят аграриям Хабаровского края

В Хабаровском крае сельхозпредприятиям отгрузят 316 тонн дизельного топлива. Поставку с нефтебазы согласовали для обеспечения полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
С нефтегазовой компанией отработана поставка 316 тонн дизельного топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Вопрос поставок топлива, в том числе на АЗС, держим на круглосуточном контроле, стабилизируем ситуацию", — сообщила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
За прошедшую неделю топливо уже доставили в несколько районов края. В Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы, а также в Солнечный округ направили 65 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95 и 60 тонн дизельного топлива.
В Верхнебуреинский район доставили 30 тонн АИ-92 и 60 тонн АИ-95. В Ванинский и Советско-Гаванский районы отгрузили 110 тонн АИ-92, 30 тонн АИ-95 и 30 тонн дизельного топлива.
При этом в Ванинском и Советско-Гаванском районах АЗС продают бензин предприятиям и организациям жизнеобеспечения, а также экстренным службам. Остальные автозаправки, кроме одной компании, также отпускают топливо только предприятиям. Жители этих районов могут приобрести бензин на АЗС «Биксур» — не более 30 литров в бак автомобиля.
В остальных территориях края работают АЗС компании «ННК». На всех 106 станциях сети топливо отпускают только в баки транспортных средств. Продажа бензина в канистры временно ограничена — это должно снизить ажиотажный спрос.
Всего в Хабаровском крае работают 183 автозаправочные станции. Региональные ведомства продолжают ежедневно взаимодействовать с федеральным центром и нефтяными компаниями, чтобы обеспечить топливом предприятия и жителей края.