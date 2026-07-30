Близнецы неожиданно сменят направление, а Скорпионы услышат признание, которого не ожидали: таро-расклад на четверг, 30 июля

Близнецы поймут, что прежний план больше не имеет смысла, а Скорпионы окажутся в центре откровенного разговора, который многое изменит. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 30 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Тройка Жезлов): предрекает знакомство с человеком из другого города или неожиданное развитие отношений на расстоянии. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): говорит о возвращении к проекту, который вы когда-то решили оставить. На этот раз обстоятельства окажутся гораздо благоприятнее. Здоровье (Король Пентаклей): символизирует период, когда организму особенно пойдут на пользу режим и полноценное питание.
Телец.
Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает неожиданное примирение или шанс восстановить отношения, которые казались безнадёжно испорченными. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает предложение, связанное с поездкой или новым направлением работы. Здоровье (Двойка Кубков): указывает на пользу совместных прогулок, тренировок или любой активности в хорошей компании.
Близнецы.
Любовь (Император перевёрнутая): говорит о том, что чрезмерное желание всё контролировать может стать причиной недопонимания с партнёром. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает резкую смену курса: вы добровольно откажетесь от одного варианта ради более перспективного. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует своевременную помощь, благодаря которой получится быстрее восстановиться.
Рак.
Любовь (Паж Мечей): обещает любопытное знакомство, которое начнётся с долгой переписки или обсуждения общих интересов. Профессиональная сфера (Девятка Кубков): говорит о результате, который окажется даже лучше первоначальных ожиданий. Здоровье (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать ухудшения самочувствия, если вовремя отказаться от перегрузок.
Лев.
Любовь (Семёрка Пентаклей): предрекает ситуацию, когда терпение принесёт гораздо больше пользы, чем попытка ускорить события. Профессиональная сфера (Солнце): символизирует день, когда ваши идеи заметят и публично оценят. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о постепенном снижении тревожности.
Дева.
Любовь (Маг): обещает возможность изменить ход отношений благодаря собственным действиям, а не ожиданию инициативы от другого человека. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает неожиданную паузу, которая позволит спокойно закончить накопившиеся дела. Здоровье (Королева Кубков): символизирует эмоциональное восстановление и внутреннее спокойствие.
Весы.
Любовь (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о готовности перестать нести отношения в одиночку и честно распределить ответственность. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает шанс получить источник дополнительного дохода или выгодное предложение. Здоровье (Колесо Фортуны): предрекает приятные изменения в самочувствии после смены привычек.
Скорпион.
Любовь (Суд): символизирует признание, которое долго откладывали, или разговор, окончательно расставляющий всё по местам. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости отказаться от красивой идеи, чтобы заняться тем, что действительно принесёт результат. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): указывает на хороший эффект от регулярных, пусть и небольших, физических нагрузок.
Стрелец.
Любовь (Королева Жезлов): предрекает встречу с человеком, который сразу привлечёт уверенностью и ярким характером. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): обещает завершение затянувшегося конфликта без серьёзных потерь. Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.
Козерог.
Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует готовность снова открыться новым знакомствам после периода одиночества. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает похвалу, повышение авторитета или успешное завершение важного этапа в работе. Здоровье (Девятка Мечей): указывает на необходимость снизить уровень тревоги и не накручивать себя из-за незначительных симптомов.
Водолей.
Любовь (Верховная Жрица перевёрнутая): обещает раскрытие секрета, который долго влиял на отношения. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): символизирует сотрудничество с человеком, который поможет взглянуть на рабочую задачу по-новому. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Рыбы.
Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу или совпадение, которое может изменить личную жизнь. Профессиональная сфера (Дьявол): говорит о соблазне согласиться на предложение, которое выглядит выгоднее, чем окажется в действительности. Здоровье (Императрица): символизирует период восстановления, когда особенно полезными окажутся забота о себе, полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе.