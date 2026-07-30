Близнецы неожиданно сменят направление, а Скорпионы услышат признание, которого не ожидали: таро-расклад на четверг, 30 июля

Любовь (Тройка Жезлов): предрекает знакомство с человеком из другого города или неожиданное развитие отношений на расстоянии. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): говорит о возвращении к проекту, который вы когда-то решили оставить. На этот раз обстоятельства окажутся гораздо благоприятнее. Здоровье (Король Пентаклей): символизирует период, когда организму особенно пойдут на пользу режим и полноценное питание.