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Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП на «Берлинке», отправили в колонию-поселение

Мужчине также запретили садиться за руль на два с половиной года.

Источник: Клопс.ru

Водителя Mercedes, который на окружной врезался в сломанную легковушку и смертельно травмировал ребёнка, приговорили к полутора годам колонии-поселения. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своём канале на платформе Макс.

Мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть дело без судебного следствия. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние, положительные характеристики, извинения перед потерпевшей и выплата 2 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Калининградца признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Ему также запретили садиться за руль на 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вечером 14 мая молодой человек ехал на Mercedes по окружной в сторону Московского проспекта. На 8 км он столкнулся с Chery, который из-за поломки остановился в среднем ряду. В машине на заднем сиденье находился семилетний ребёнок. После аварии мальчика доставили в больницу, где он позже умер. Виновника ДТП задержали на следующий день.