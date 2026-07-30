Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП на «Берлинке», отправили в колонию-поселение

Вечером 14 мая молодой человек ехал на Mercedes по окружной в сторону Московского проспекта. На 8 км он столкнулся с Chery, который из-за поломки остановился в среднем ряду. В машине на заднем сиденье находился семилетний ребёнок. После аварии мальчика доставили в больницу, где он позже умер. Виновника ДТП задержали на следующий день.