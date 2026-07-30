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Военная полиция ЮВО отразила атаку условных диверсантов под Волгоградом

По легенде члены незаконного бандформирования на заминированном автомобиле попытались проникнуть на охраняемый объект.

Плановая тренировка подразделений военной полиции Южного военного округа прошла в Волгоградской области.

По легенде члены незаконного бандформирования на заминированном автомобиле попытались проникнуть на охраняемый объект, намереваясь вывести его из строя и захватить военнослужащих. Однако участники группы огневой поддержки полиции сумели предотвратить подрыв машины. Условный противник был уничтожен точным огнём из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ЮВО.

Чтобы ограничить проезд автотранспорта, подразделения военной полиции и сотрудники военной автоинспекции вместе охраняют и территорию гарнизонов, подчёркивают военные.

Ранее сообщалось, что учения по сигналу «Ракетная опасность» пройдут в Новоаннинском районе.

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