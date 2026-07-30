Военная полиция ЮВО отразила атаку условных диверсантов под Волгоградом

Плановая тренировка подразделений военной полиции Южного военного округа прошла в Волгоградской области.
По легенде члены незаконного бандформирования на заминированном автомобиле попытались проникнуть на охраняемый объект, намереваясь вывести его из строя и захватить военнослужащих. Однако участники группы огневой поддержки полиции сумели предотвратить подрыв машины. Условный противник был уничтожен точным огнём из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ЮВО.
Чтобы ограничить проезд автотранспорта, подразделения военной полиции и сотрудники военной автоинспекции вместе охраняют и территорию гарнизонов, подчёркивают военные.
Ранее сообщалось, что учения по сигналу «Ракетная опасность» пройдут в Новоаннинском районе.