Штрафы до 1 млн рублей за вейпы: в Нижегородской области приняли новый закон

В Нижегородской области нарушителей правил оборота вейпов и никотинсодержащей продукции ждут крупные штрафы. 30 июля на заседании регионального парламента депутаты Законодательного Собрания приняли закон об административной ответственности, который вносит изменения в областной КоАП и вводит новые санкции. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.
Согласно принятому документу, за распространение и (или) хранение вейпов, а также за любые действия, стимулирующие продажу такой продукции, предусмотрены денежные взыскания. Для должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ответственность за составление протоколов и рассмотрение дел об этих правонарушениях возложена на министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В региональном заксобрании отметили, что передача полномочий профильному ведомству позволит оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать неотвратимость наказания для недобросовестных участников рынка.
Законопроект ранее был единогласно поддержан профильным комитетом парламента. Депутаты подчеркнули, что главная цель нововведений — не только наказание, но и профилактика нарушений, защита здоровья граждан, особенно молодёжи.
«Вейпы — это не безобидное увлечение, а реальная угроза для здоровья нации, и в первую очередь — для наших детей. Теперь у нас есть все рычаги, чтобы бороться с этим злом. Мы говорим “нет” бизнесу, который зарабатывает на разрушении жизни людей. Никакая прибыль не стоит здоровья нижегородцев», — заявил ранее председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.
Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, одновременно с региональным запретом на розничную торговлю вейпами и жидкостями для них.