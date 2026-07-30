Штрафы до 1 млн рублей за вейпы: в Нижегородской области приняли новый закон

«Вейпы — это не безобидное увлечение, а реальная угроза для здоровья нации, и в первую очередь — для наших детей. Теперь у нас есть все рычаги, чтобы бороться с этим злом. Мы говорим “нет” бизнесу, который зарабатывает на разрушении жизни людей. Никакая прибыль не стоит здоровья нижегородцев», — заявил ранее председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.