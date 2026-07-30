Врач предупредила о тяжелых последствиях чрезмерного приема железа

«Железосодержащие препараты — это серьезное лекарство, а не витаминная добавка для бодрости. Не назначайте себе железо, опираясь только на усталость или бледность — эти симптомы могут иметь десятки иных причин (от дефицита витамина D до патологий щитовидной железы). Обязательно сдайте общий анализ крови и определите уровень ферритина (он отражает реальные запасы) и насыщение трансферрина», — отметила Щербакова.