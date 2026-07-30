Врач предупредила о тяжелых последствиях чрезмерного приема железа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, рассказала заместитель главного врача по терапии клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Ирина Щербакова.
«При чрезмерном приеме препаратов железа его избытки накапливаются в организме, что в итоге приводит к проблемам с печенью, поджелудочной, сердцем, суставами, а также гормональной системой», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Щербакову.
По словам врача, организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов. Железо разрушает клетки печени, вызывая фиброз и цирроз, ослабляет сердечную мышцу, ведет к кардиомиопатии и аритмиям, а также разрушает хрящи в суставах, вызывая сильные боли, пояснила Щербакова.
Кроме того, оно поражает гипофиз и поджелудочную, что может привести к ранней менопаузе, импотенции и тяжелому диабету, добавила врач.
«Железосодержащие препараты — это серьезное лекарство, а не витаминная добавка для бодрости. Не назначайте себе железо, опираясь только на усталость или бледность — эти симптомы могут иметь десятки иных причин (от дефицита витамина D до патологий щитовидной железы). Обязательно сдайте общий анализ крови и определите уровень ферритина (он отражает реальные запасы) и насыщение трансферрина», — отметила Щербакова.
При подтвержденном дефиците врач посоветовала повторять анализы каждые несколько месяцев, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат. В случае гемохроматоза основным методом остается лечебное кровопускание, которое заставляет организм расходовать накопленное железо на синтез новых эритроцитов, заключила Щербакова.