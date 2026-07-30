Ансамбль Годенко вернется на Сахалин спустя более 30 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко отправится на гастроли по Дальнему Востоку. С 26 сентября по 5 октября коллектив выступит в шести городах Сахалинской и Амурской областей.
Программу «Сибирь моя» представят в Южно-Сахалинске, Корсакове, Невельске, Благовещенске, Белогорске и Свободном. Сахалинские концерты пройдут при поддержке РОСКОНЦЕРТА по программе «Мы — Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ.
Программа объединяет постановки из золотого фонда Михаила Годенко и работы современных хореографов, сохраняющих авторский стиль ансамбля.
«Ансамбль не был на Сахалине более 30 лет. Мы знаем, как сильно там любят народное искусство, и везем наши самые яркие, теплые и технически сложные номера», — рассказала главный балетмейстер коллектива, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.
Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», казачий пляс «Красный яр», «Сибирскую потеху» и восстановленный в этом году номер «Вдоль по Питерской».
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