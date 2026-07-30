Ансамбль Годенко вернется на Сахалин спустя более 30 лет

«Ансамбль не был на Сахалине более 30 лет. Мы знаем, как сильно там любят народное искусство, и везем наши самые яркие, теплые и технически сложные номера», — рассказала главный балетмейстер коллектива, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.