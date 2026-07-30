Эстония и Норвегия заключают договор о снабжении на случай войны

Как объяснили в пресс-службе кабмина, главная практическая цель для Таллина — создать резервный механизм снабжения граждан продовольствием. Речь идет о сценарии, когда привычная трансграничная торговля ломается, сухопутные маршруты блокированы, а внутренние запасы на исходе. В такой ситуации Эстония сможет наладить поставки через норвежские порты и морем.