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Эстония и Норвегия заключают договор о снабжении на случай войны

Правительство Эстонии утвердило проект договора с Норвегией. Документ касается обмена товарами и услугами на случай войны или кризиса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как объяснили в пресс-службе кабмина, главная практическая цель для Таллина — создать резервный механизм снабжения граждан продовольствием. Речь идет о сценарии, когда привычная трансграничная торговля ломается, сухопутные маршруты блокированы, а внутренние запасы на исходе. В такой ситуации Эстония сможет наладить поставки через норвежские порты и морем.

Стороны планируют сформировать наблюдательный комитет. В него войдут представители обеих стран, которые будут следить за выполнением условий соглашения.

В пресс-релизе подчеркнули: «Эстония еще не заключала подобных соглашений ни с одной другой страной».

В кабмине также отметили, что Норвегия — важный экономический партнер для Эстонии. Объем импорта норвежских товаров в последние годы стабильно растет.

Подписание эстоно-норвежского договора запланировано до конца 2026 года.