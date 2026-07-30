Эстония и Норвегия заключают договор о снабжении на случай войны

Как объяснили в пресс-службе кабмина, главная практическая цель для Таллина — создать резервный механизм снабжения граждан продовольствием. Речь идет о сценарии, когда привычная трансграничная торговля ломается, сухопутные маршруты блокированы, а внутренние запасы на исходе. В такой ситуации Эстония сможет наладить поставки через норвежские порты и морем.
Стороны планируют сформировать наблюдательный комитет. В него войдут представители обеих стран, которые будут следить за выполнением условий соглашения.
В пресс-релизе подчеркнули: «Эстония еще не заключала подобных соглашений ни с одной другой страной».
В кабмине также отметили, что Норвегия — важный экономический партнер для Эстонии. Объем импорта норвежских товаров в последние годы стабильно растет.
Подписание эстоно-норвежского договора запланировано до конца 2026 года.