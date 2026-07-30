Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«База»: беременных россиянок начали массово депортировать из Бразилии

Миграционные власти Бразилии начали депортировать беременных гражданок РФ, прилетающих в страну на поздних сроках. По данным СМИ, пограничники отказывают во въезде, расценивая визиты как «родильный туризм» для получения гражданства. Только за двое суток в страну не пустили свыше 10 семей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Власти Бразилии начали массово отказывать во въезде и депортировать из страны беременных гражданок России, прилетающих на поздних сроках. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По данным канала, бразильские пограничники стали автоматически расценивать приезд женщин на поздних сроках беременности не как туризм, а как попытку получения местного гражданства по праву рождения ребенка. В случае если офицеры миграционной службы приходят к выводу, что истинная цель визита — роды, женщинам отказывают во въезде и отправляют их обратным рейсом.

Сообщается, что за последние двое суток во въезде было отказано более чем десяти российским семьям, при этом четверым из них въезд в Бразилию заблокировали бессрочно. Рост интереса россиянок к Бразилии связывают с аналогичным ужесточением правил в Аргентине.

Оспорить депортацию возможно через срочный судебный порядок, однако стоимость услуг местных адвокатов в аэропорту составляет от 15 тысяч долларов США (около 1,1 млн рублей). В одном из случаев семье удалось через суд временно заблокировать выдворение, однако беременную женщину поместили под надзор в транзитной зоне аэропорта до окончательного решения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше