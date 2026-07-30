«База»: беременных россиянок начали массово депортировать из Бразилии

Власти Бразилии начали массово отказывать во въезде и депортировать из страны беременных гражданок России, прилетающих на поздних сроках. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
По данным канала, бразильские пограничники стали автоматически расценивать приезд женщин на поздних сроках беременности не как туризм, а как попытку получения местного гражданства по праву рождения ребенка. В случае если офицеры миграционной службы приходят к выводу, что истинная цель визита — роды, женщинам отказывают во въезде и отправляют их обратным рейсом.
Сообщается, что за последние двое суток во въезде было отказано более чем десяти российским семьям, при этом четверым из них въезд в Бразилию заблокировали бессрочно. Рост интереса россиянок к Бразилии связывают с аналогичным ужесточением правил в Аргентине.
Оспорить депортацию возможно через срочный судебный порядок, однако стоимость услуг местных адвокатов в аэропорту составляет от 15 тысяч долларов США (около 1,1 млн рублей). В одном из случаев семье удалось через суд временно заблокировать выдворение, однако беременную женщину поместили под надзор в транзитной зоне аэропорта до окончательного решения.