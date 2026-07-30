«База»: беременных россиянок начали массово депортировать из Бразилии

По данным канала, бразильские пограничники стали автоматически расценивать приезд женщин на поздних сроках беременности не как туризм, а как попытку получения местного гражданства по праву рождения ребенка. В случае если офицеры миграционной службы приходят к выводу, что истинная цель визита — роды, женщинам отказывают во въезде и отправляют их обратным рейсом.