Землю под АЗС с электрозарядками в Нижегородской области выделят без торгов

Земельные участки под строительство автозаправочных станций с зарядками для электромобилей теперь можно будет получить без проведения торгов. Соответствующие поправки в региональный закон сразу в двух чтениях одобрили депутаты на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области.
На каждой такой АЗС должно быть установлено минимум две быстрые зарядки для электромобилей общего доступа.
Получить землю без торгов смогут только крупные и проверенные компании: инвестор должен не менее двух лет владеть или арендовать минимум шесть действующих АЗС. Кроме того, новую станцию нужно построить и запустить не позднее чем через два года после подписания договора.
Инвестор также обязан создать комфортную клиентскую зону с местом для отдыха, обеспечить создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений.
Напомним, что Нижний Новгород входит в топ-10 российских городов по количеству ЭЗС.
Ранее сообщалось, что спрос на электромобили вырос в Нижегородской области.