Еще один поток предпринимателей завершил обучение в Смоленской области

Очередной поток предпринимателей, участвовавших в образовательной программе «Первый старт», завершил обучение в центре «Мой бизнес» в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что проект реализуют уже третий год.
«В этот раз основы предпринимательской деятельности освоили 29 начинающих предпринимателей из 15 муниципальных округов и города Десногорска. Обучение — первый и обязательный этап для тех, кто желает получить поддержку на открытие или развитие собственного дела», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс», добавив, что после получения сертификатов участники смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей для реализации своих инициатив.
Средства гранта можно направить на приобретение оборудования, оргтехники и материалов, аренду или ремонт помещения. Для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, предусмотрена возможность приобрести животных, птицу и оборудование для их содержания. При этом участникам необходимо вложить в реализацию проекта не менее 10% собственных средств.
Губернатор отметил, что за два года реализации программы поддержку в реализации бизнес-идей получили уже более 300 жителей региона на сумму свыше 155 миллионов рублей. В 2026 году на реализацию программы направят порядка 75 миллионов рублей, что позволит реализовать проекты еще 150 начинающих предпринимателей.
Для поддержки действующих и начинающих предпринимателей в регионе действует комплекс мер поддержки. Среди них — льготные налоговые ставки, «налоговые каникулы», льготные микрозаймы, субсидии на компенсацию затрат, включая лизинг оборудования, а также поручительства для привлечения кредитных ресурсов. При поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в центре «Мой бизнес» предпринимателям доступны консультации, семинары, мастер-классы и тренинги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.