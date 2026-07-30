Еще один поток предпринимателей завершил обучение в Смоленской области

«В этот раз основы предпринимательской деятельности освоили 29 начинающих предпринимателей из 15 муниципальных округов и города Десногорска. Обучение — первый и обязательный этап для тех, кто желает получить поддержку на открытие или развитие собственного дела», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс», добавив, что после получения сертификатов участники смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей для реализации своих инициатив.