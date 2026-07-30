Болезнь- «хамелеон»: почему сложно распознать рак яичников

Рак яичников занимает третье место среди онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. В прошлом году в Воронежской области подобный диагноз поставили 173 пациенткам. Коварство болезни в том, что на ранних стадиях она почти никак не проявляется. Женщина чувствует себя здоровой, а опухоль растет. Часто диагноз ставят на поздних стадиях, когда лечение становится сложнее. Поэтому крайне важно обнаружить болезнь вовремя, тогда шансы на выздоровление высоки.