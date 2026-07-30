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Болезнь- «хамелеон»: почему сложно распознать рак яичников

За год в Воронежской области рак яичников выявили у 173 пациенток.

Источник: Комсомольская правда

Рак яичников занимает третье место среди онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. В прошлом году в Воронежской области подобный диагноз поставили 173 пациенткам. Коварство болезни в том, что на ранних стадиях она почти никак не проявляется. Женщина чувствует себя здоровой, а опухоль растет. Часто диагноз ставят на поздних стадиях, когда лечение становится сложнее. Поэтому крайне важно обнаружить болезнь вовремя, тогда шансы на выздоровление высоки.

Кто в группе риска?

Как рассказали в областном онкоцентре, большинстве случаев рак яичников не передается по наследству. Генетическая предрасположенность (мутации в генах BRCA1 и BRCA2) выявляется лишь у 10% пациенток. Но есть и другие факторы, повышающие риск.

К таковым относятся:

— отсутствие беременностей на протяжении жизни;

— длительное лечение бесплодия (особо препаратами, стимулирующими овуляцию);

— ожирение;

— курение;

— возраст после 50 лет (пик заболеваемости приходится на период менопаузы).

— рак молочной железы;

— рак щитовидной железы.

На что обратить внимание?

Ранние стадии рака яичников часто протекают бессимптомно. Но по мере роста опухоли появляются признаки, которые нельзя игнорировать:

— увеличение объема живота или чувство переполнения даже после небольшого приема пищи;

— боли или дискомфорт внизу живота, в пояснице;

— частое мочеиспускание;

— нарушения пищеварения — запоры, диарея, тошнота;

— кровотечения, похожие на менструальные (в том числе после наступления менопаузы);

— болезненные половые акты;

— быстрая утомляемость, потеря веса (на поздних стадиях).

При 3−4 стадиях часто развивается асцит — скопление жидкости в брюшной полости, появляются отеки нижних конечностей, одышка, кашель.

Онкологи отмечают, если перечисленные симптомы длятся дольше двух-трех недель и не связаны с другими причинами, откладывать визит к гинекологу нельзя.

Как проходит диагностика?

Осмотр гинеколога и сбор анамнеза, в том числе сведений о раке яичников или молочной железы у близких родственниц.

УЗИ органов малого таза — основной метод первичной диагностики. Позволяет увидеть опухоль, оценить ее размеры и структуру.

Анализ крови на онкомаркер СА-125 и HЕ4. Повышение его уровня может указывать на рак яичников, но этот показатель увеличивается и при других состояниях (эндометриоз, воспаление, беременность). Поэтому сам по себе он не является абсолютным доказательством.

КТ/МРТ брюшной полости и малого таза используется для оценки распространенности опухоли, выявления метастазов в брюшине, сальнике, лимфоузлах.

Гастроскопия и колоноскопия — для исключения метастазов в яичники из желудочно-кишечного тракта (например, при так называемой опухоли Крукенберга, возникающие при раке желудка).

Биопсия — забор ткани опухоли для гистологического исследования, чаще выполняется во время операции.

Молекулярно-генетическое исследование (на мутации BRCA1/2, другие гены) является важным для выбора таргетной терапии и оценки наследственного риска.

Какие методы лечения применяются?

Лечение рака яичников — комбинированное, включает хирургический и химиотерапевтический метод. Объем операции зависит от стадии.

Основной метод — хирургический. Проводят удаление матки с придатками, большого сальника, а при необходимости — части брюшины, лимфоузлов. У молодых пациенток с I стадией и желанием сохранить фертильность возможна операция в объеме удаления только придатков (без матки).

Химиотерапия проводится после операции для уничтожения остаточных опухолевых клеток, а иногда и до операции для уменьшения размеров новообразования.

Таргетная терапия применяется для поддерживающей терапии (особенно при мутациях BRCA).

Лучевая терапия используется редко: при резистентных формах, для облегчения боли при метастазах в кости.

После лечения необходимы регулярные осмотры гинеколога, контроль уровня СА-125, КТ брюшной полости и малого таза (каждые 3−6 месяцев в первые два-три года, затем реже). Важно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха.

Есть ли профилактика?

Онкологи объясняют, что специфической профилактики не существует. Однако врачи рекомендуют проходить ежегодный гинекологический осмотр с УЗИ органов малого таза (особенно женщинам после 40 лет), а также вести здоровый образ жизни: отказаться от курения, контролировать вес, регулярно заниматься спортом.

— Прогноз зависит от стадии, распространенности процесса и ответа на химиотерапию. При раннем выявлении — на I стадии — пятилетняя выживаемость достигает 85−95%. При III стадии — 30−50%, при IV стадии — 10−20%. Но даже при поздних стадиях современная терапия позволяет добиться длительных ремиссий, — рассказали в областном онкоцентре.