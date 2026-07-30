Базу отдыха под Воронежем продают за 140 миллионов

В Новоусманском районе продают базу отдыха «Елки» за 140 миллионов рублей. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.
Объект расположен на границе Воронежского заповедника и недалеко от реки Усмань. На участке площадью два гектара расположены 25 зданий (гостевые дома и корпуса для проживания, ресторан с кухней, бани и летние площадки, детские и спортивные зоны).
У базы есть свои скважины с водой, очистные сооружения и собственная электрическая подстанция.
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