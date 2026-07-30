Городские фонтаны отключат в Краснодаре с 1 по 6 августа

В Краснодаре с 1 по 6 августа временно прекратят работу городские фонтаны. Как отметили в мэрии краевой столицы, это необходимо для проведения плановых профилактических мероприятий.
«Профилактические работы пройдут на 11 фонтанах», — предупредили в администрации Краснодара.
Водные объекты проработали примерно половину сезона, поэтому требуется техническое обслуживание. Специалисты займутся комплексной настройкой главного контроллера, который отвечает за музыкальное и световое сопровождение фонтанов. Кроме того, в программу работ входит диагностика оборудования и технических помещений, проверка систем фильтрации, а также регулировка форсунок и фонарей. Также будут выполнены пуско наладочные работы.
После завершения всех мероприятий фонтаны снова запустят. Сезон их работы продлится до 4 ноября включительно. Затем, с 5 по 11 ноября, специалисты проведут работы по консервации водных объектов.