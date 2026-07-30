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Городские фонтаны отключат в Краснодаре с 1 по 6 августа

11 фонтанов в Краснодаре уйдут на профилактику.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре с 1 по 6 августа временно прекратят работу городские фонтаны. Как отметили в мэрии краевой столицы, это необходимо для проведения плановых профилактических мероприятий.

«Профилактические работы пройдут на 11 фонтанах», — предупредили в администрации Краснодара.

Водные объекты проработали примерно половину сезона, поэтому требуется техническое обслуживание. Специалисты займутся комплексной настройкой главного контроллера, который отвечает за музыкальное и световое сопровождение фонтанов. Кроме того, в программу работ входит диагностика оборудования и технических помещений, проверка систем фильтрации, а также регулировка форсунок и фонарей. Также будут выполнены пуско наладочные работы.

После завершения всех мероприятий фонтаны снова запустят. Сезон их работы продлится до 4 ноября включительно. Затем, с 5 по 11 ноября, специалисты проведут работы по консервации водных объектов.