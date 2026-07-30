Городские фонтаны отключат в Краснодаре с 1 по 6 августа

Водные объекты проработали примерно половину сезона, поэтому требуется техническое обслуживание. Специалисты займутся комплексной настройкой главного контроллера, который отвечает за музыкальное и световое сопровождение фонтанов. Кроме того, в программу работ входит диагностика оборудования и технических помещений, проверка систем фильтрации, а также регулировка форсунок и фонарей. Также будут выполнены пуско наладочные работы.