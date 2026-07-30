Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт котельной «Красная Поляна» в подмосковной Лобне завершат к осени

Пусконаладочные работы намечены на 20 сентября.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт котельной «Красная Поляна» в подмосковной Лобне завершат к началу отопительного сезона, уже заменили три котла, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Во всех округах региона в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активно реализуется программа модернизации теплоснабжения. Так, в Лобне в рамках концессионного соглашения с «ТЭК-10» запланировано до 2030 года капитально отремонтировать четыре котельные. Две из них в микрорайонах Луговая и Катюшки запустили в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на этот объект вместе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко и проверил ход работ.

«Спасибо нашим отечественным производителям — они делают надежные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но понятно, что, кроме самого теплоисточника, важно все, что касается распределительных сетей. Пожалуй, сейчас это выходит на первый план. И конечно, магистральных сетей. В каждом округе идет подготовка к зиме. Наша задача — в сентябре завершить львиную часть программы по тепло-, водо-, электроснабжению, ведь это все звенья одной цепи. Поэтому я очень надеюсь, что и специалисты, и строители со всем справятся», — приводит пресс-служба слова Воробьева.

В пресс-службе напомнили, что РТС «Красная Поляна» была введена в эксплуатацию в 1980 году. Станция обеспечивает теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов, в которых живут более 17 тысячи человек, и 11 социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и другие учреждения.

На объекте также предусмотрена «умная» диспетчеризация и автоматизация. Это позволит вести удаленный контроль за ее работой и оперативно устранять аварии или неполадки. Общая готовность котельной — 75%. Пусконаладочные работы намечены на 20 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше