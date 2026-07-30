Капремонт котельной «Красная Поляна» в подмосковной Лобне завершат к осени

«Спасибо нашим отечественным производителям — они делают надежные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но понятно, что, кроме самого теплоисточника, важно все, что касается распределительных сетей. Пожалуй, сейчас это выходит на первый план. И конечно, магистральных сетей. В каждом округе идет подготовка к зиме. Наша задача — в сентябре завершить львиную часть программы по тепло-, водо-, электроснабжению, ведь это все звенья одной цепи. Поэтому я очень надеюсь, что и специалисты, и строители со всем справятся», — приводит пресс-служба слова Воробьева.