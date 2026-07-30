Капремонт котельной «Красная Поляна» в подмосковной Лобне завершат к осени

Капитальный ремонт котельной «Красная Поляна» в подмосковной Лобне завершат к началу отопительного сезона, уже заменили три котла, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Во всех округах региона в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активно реализуется программа модернизации теплоснабжения. Так, в Лобне в рамках концессионного соглашения с «ТЭК-10» запланировано до 2030 года капитально отремонтировать четыре котельные. Две из них в микрорайонах Луговая и Катюшки запустили в 2024 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на этот объект вместе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко и проверил ход работ.
«Спасибо нашим отечественным производителям — они делают надежные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но понятно, что, кроме самого теплоисточника, важно все, что касается распределительных сетей. Пожалуй, сейчас это выходит на первый план. И конечно, магистральных сетей. В каждом округе идет подготовка к зиме. Наша задача — в сентябре завершить львиную часть программы по тепло-, водо-, электроснабжению, ведь это все звенья одной цепи. Поэтому я очень надеюсь, что и специалисты, и строители со всем справятся», — приводит пресс-служба слова Воробьева.
В пресс-службе напомнили, что РТС «Красная Поляна» была введена в эксплуатацию в 1980 году. Станция обеспечивает теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов, в которых живут более 17 тысячи человек, и 11 социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и другие учреждения.
На объекте также предусмотрена «умная» диспетчеризация и автоматизация. Это позволит вести удаленный контроль за ее работой и оперативно устранять аварии или неполадки. Общая готовность котельной — 75%. Пусконаладочные работы намечены на 20 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.