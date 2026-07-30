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В 20-й больнице Красноярска затопило отделения из-за ливня и прорыва трубы

Кардиокорпус переподключили на резервный водовод.

В Красноярске из-за сильного дождя и аварии на трубе холодного водоснабжения затопило часть помещений 20-й больницы в районе кардиокорпуса. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Вода попала в хирургические отделения, подвалы, рентген-кабинет и дневной стационар.

Технические службы оперативно устраняют последствия. Отделения работают в штатном режиме, медицинская аппаратура не пострадала. Аварийная служба «КрасКом» уже на месте. Кардиокорпус переподключили на резервный водовод.

Приём пациентов из рентген-кабинета детской хирургии временно перенаправлен во взрослый корпус. Прерываний в оказании помощи нет. Пострадавших нет. Ситуация под контролем.

Ранее мы сообщали, что треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Красноярске.