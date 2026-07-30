Детскую машину достали из воды на Ново-Сормовской водопроводной станции

«Для любителей избавляться от вещей через реку или канализацию специалисты “ОКО” могут организовать персональную экскурсию о том, какой долгий путь проходит речная вода, чтобы стать питьевой, как сложно очищаются стоки, чтобы снова вернуться в реку, и как на это могут повлиять такие находки», — подчеркнул мэр.