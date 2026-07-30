Детскую машину достали из воды на Ново-Сормовской водопроводной станции

Специалисты АО «ОКО» обнаружили детскую машину во время чистки оборудования на Ново-Сормовской водопроводной станции. О необычной находке рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
Оголовки водопроводной станции защищают систему от песка, мусора и водорослей. Чаще всего с них не достают ничего необычного, однако в этот раз элементы водозабора остановили детскую машину.
Крупная игрушка несколько месяцев разлагалась в Волге, пока не добралась до станции. Неизвестно, как машина попала в воду — выбросили ее намеренно или ее унесло течением реки случайно.
«Для любителей избавляться от вещей через реку или канализацию специалисты “ОКО” могут организовать персональную экскурсию о том, какой долгий путь проходит речная вода, чтобы стать питьевой, как сложно очищаются стоки, чтобы снова вернуться в реку, и как на это могут повлиять такие находки», — подчеркнул мэр.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что меры против несанкционированных свалок ужесточат в Нижегородской области.