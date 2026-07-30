Почему президент Украины снова вернулся домой с пустыми руками

У Нетаньяху получилось втянуть его в войну с Ираном, потому что Трамп сам этого хотел. С Украиной ситуация принципиально иная. У президента США к ней свое отношение — преимущественно негативное. Не в последнюю очередь потому что Украина в своем нынешнем виде — это проект Барака Обамы и Джо Байдена. Двух людей, с которыми у президента США личные счеты. Свое неприятие Трамп вынашивал много лет — и отказываться от него по щелчку пальцев он не станет.