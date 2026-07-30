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В красноярском Минино отсыпали проблемные дороги

В поселке Минино Красноярского края завершили грейдирование и подсыпку проблемных участков дорог. Об этом сообщили в администрации города.

В красноярском поселке Минино завершили грейдирование и подсыпку проблемных участков дорог. Об этом сообщили в администрации города.

Работы провели по поручению главы города Сергея Верещагина после его встречи с жителями. Техника работала на семи улицах. На дорогах устранили колеи и неровности. В ближайшее время в Минино начнется капитальный ремонт участков еще на семи улицах. В список вошли Енисейская, Тихая, Продольная, Заречная, Красноярская, Озерная и Зеленая.

Также уже подготовлены сметы на ремонт улицы Речной и еще одного участка улицы Озерной.