В красноярском Минино отсыпали проблемные дороги

Работы провели по поручению главы города Сергея Верещагина после его встречи с жителями. Техника работала на семи улицах. На дорогах устранили колеи и неровности. В ближайшее время в Минино начнется капитальный ремонт участков еще на семи улицах. В список вошли Енисейская, Тихая, Продольная, Заречная, Красноярская, Озерная и Зеленая.