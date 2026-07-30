Воронежский суд пересмотрит приговор экс-прокурора Семилукского района Смирнова

Напомним, уголовное дело в отношении Смирнова на основании материалов регионального УФСБ возбудило и расследовало управление Следственного комитета. В его основу легли обстоятельства, произошедшие в 2019 году, когда он работал зампрокурора Воронежа. Тогда, как установил суд, сотрудник ведомства злоупотребил полномочиями, инициировав проверку нелегального киоска в интересах конкурента. Смирнов вину не признал, заявив, что надзорные мероприятия были законными. Срок его привлечения к уголовной ответственности, по подсчетам защиты, истек в июне 2025 года.