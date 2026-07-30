В Калининградской области в октябре пройдет Балтийский бизнес-форум

Свыше 3 тыс. участников ожидается на VIII Международном Балтийском бизнес-форуме «Вселенная бизнеса. Время созидания» в Калининградской области, около 1 тыс. уже зарегистрировались, сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес». Мероприятие пройдет по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
«Более 3 тысяч участников, федеральные и международные эксперты, делегации из регионов России и зарубежных стран соберутся 9−10 октября в Светлогорске на VIII Международном Балтийском бизнес-форуме “Вселенная бизнеса. Время созидания”. Регистрация на одно из крупнейших деловых событий Калининградской области открыта. Участие бесплатное», — говорится в сообщении.
Темой форума этого года стало «Время созидания». Участников ждут более 20 спикеров, практические сессии по продажам, маркетингу, переговорам, искусственному интеллекту, лидерству и развитию бизнеса, B2B-переговоры, встречи с международными партнерами, консультации экспертов. Там также будут работать выставка достижений бизнеса Калининградской области «80 лет созидания», ярмарка локальных брендов «ARTISONE Маркет», ярмарка фермерской продукции, консультационная зона партнеров центра «Мой бизнес» и пространства для делового общения.
«Бизнес-форум стал точкой притяжения предпринимательского сообщества. В этом году мы подготовили насыщенную программу, которая будет полезна как тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, так и опытным предпринимателям. Уверен, форум станет площадкой для новых возможностей, партнерств и решений, которые помогут бизнесу развиваться», — цитирует пресс-служба директора калининградского центра «Мой бизнес» Кирилла Лило.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.