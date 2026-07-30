В Калининградской области в октябре пройдет Балтийский бизнес-форум

«Бизнес-форум стал точкой притяжения предпринимательского сообщества. В этом году мы подготовили насыщенную программу, которая будет полезна как тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, так и опытным предпринимателям. Уверен, форум станет площадкой для новых возможностей, партнерств и решений, которые помогут бизнесу развиваться», — цитирует пресс-служба директора калининградского центра «Мой бизнес» Кирилла Лило.