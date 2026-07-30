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Полуденный выстрел прогремит в Хабаровске в честь Дня образования ВВО

Церемония пройдет 31 июля возле арены «Ерофей».

В Хабаровске 31 июля в полдень прозвучит полуденный выстрел, посвященный Дню образования Восточного военного округа. Церемония пройдет возле арены «Ерофей». Об этом сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».

В мероприятии примут участие представители краевого правительства, городской администрации, Восточного военного округа, духовенства и общественности.

Полуденный выстрел стал традицией Хабаровска и звучит в честь знаменательных дат и событий. Впервые такую церемонию провели в честь 167-й годовщины основания города — по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.

Гильза от первого полуденного выстрела сейчас хранится в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова.