Клиенты T2 могут звонить в Россию по домашнему тарифу из более чем 70 стран

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. T2 расширил список стран, где исходящие звонки на российские номера тарифицируются по домашним условиям. Теперь предложение действует более чем в 70 государствах.
Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Условия распространяются на участвующие в предложении тарифные планы.
По данным оператора, T2 первым на российском телеком-рынке отменил роуминговую тарификацию исходящих звонков. За первые полгода действия новых условий клиенты компании стали звонить из-за границы в два раза чаще. Рост спроса стал основанием для дальнейшего расширения географии сервиса.
«Рост количества звонков из-за рубежа — лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наши абоненты хотят оставаться на связи с близкими, а мы стремимся обеспечить им такую возможность на привычных условиях. Расширяя список стран, мы следуем за географией путешествий наших клиентов: если направление востребовано, оно должно быть в списке», — отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.
Полный перечень стран и условия использования включенных в тариф минут опубликованы на t2.ru.
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