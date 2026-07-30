Власти Батайска прокомментировали грохот, который был слышен днем 30 июля

Сегодня, 30 июля, жители Батайска сообщили о громких звуках, похожих на работу ПВО. Ситуацию уже прокомментировал глава города Валентин Кукин.
— В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА, — напомнил батайчанам Валентин Кукин.
Официальную информацию глава города пообещал сообщить дополнительно, как только она поступит.
Напомним, сегодня утром в Таганроге сбили БПЛА. Упавшие обломки оцепили, задействовали экстренные службы.
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