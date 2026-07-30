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Власти Батайска прокомментировали грохот, который был слышен днем 30 июля

В Батайске уточняют ситуацию после громких звуков, которые были слышны в городе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 июля, жители Батайска сообщили о громких звуках, похожих на работу ПВО. Ситуацию уже прокомментировал глава города Валентин Кукин.

— В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА, — напомнил батайчанам Валентин Кукин.

Официальную информацию глава города пообещал сообщить дополнительно, как только она поступит.

Напомним, сегодня утром в Таганроге сбили БПЛА. Упавшие обломки оцепили, задействовали экстренные службы.

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