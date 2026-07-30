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В Нью-Джерси обнаружили бутылку с посланием 53-летней давности

Внутри было послание от девятилетней Лори Браун.

В американском штате Нью-Джерси эколог-активист Джон Каутерман обнаружил бутылку с посланием, написанным 53 года назад, во время уборки на болотах. Как сообщил портал NJ.com, находка была сделана в ходе работ по очистке территории.

Внутри бутылки находилась записка, датированная 20 августа 1973 года. Автором текста выступила девятилетняя Лори Блэр Браун. В послании девочка утверждала, что «банда ловцов губок заставляет ее нырять в воды с акулами», и просила сообщить об этом семье, указав домашний адрес.

Каутерман счел содержание записки детским розыгрышем, однако принял решение разыскать отправителя. В ходе поисков эколог обнаружил некролог Лори Браун, из которого следовало, что женщина скончалась в 2017 году в возрасте 52 лет.

Позднее мужчине удалось установить контакт со старшей сестрой Блэр Браун — Эллисон Спенсер. Женщина пояснила, что лично написала этот текст под диктовку младшей сестры во время семейного отпуска. «Она была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут», — рассказала Спенсер.