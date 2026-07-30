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СМИ: в Ираке отложили возмездие для Саудовской Аравии до окончания паломничества

Вооруженные шиитские формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака» (ИСИ), пригрозили ответными мерами после ударов США и Саудовской Аравии по объектам Сил народного ополчения («Аль-Хашд аш-Шааби») и указали ориентировочный срок возмездия.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В среду представители Сил народного ополчения заявили о 20 погибших и 32 раненых бойцах Сил народной мобилизации и паломниках, направлявшихся в священный город Кербела, чтобы посетить могилу имама Хусейна. Удары были нанесены во время церемонии Арбаин в провинции Дияла на востоке Ирака. Арбаин — окончание 40-дневного траура в память о гибели в VII веке имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, поясняет ливанский канал Al Mayadeen.

Американский чиновник утверждает, что в результате американо-саудовских ударов по Ираку погибли около 20 иранских советников, в том числе члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские технические советники, пишет газета The New York Times. Позднее в Иране и Ираке подтвердили, что в числе погибших — шесть иранских паломников, включая четырех членов КСИР. По словам представителя иранских властей, они обеспечивали безопасность во время церемонии Арбаин, передает американский канал CNN.

Независимо от их профессий в Иране, эти шестеро прибыли в Ирак как паломники, а не как военные или советники, как утверждают некоторые.

арим аль-Кинани
представитель пресс-службы Сил народной мобилизации

Представители Иракского сопротивления в среду предупредили, что ответные меры неизбежны и что они могут нанести удар по объектам США в Саудовской Аравии, если того потребуют обстоятельства. Они подчеркнули, что американо-саудовская атака последовала несмотря на то, что Исламское сопротивление категорически отрицало причастность к атакам на Саудовскую Аравию или ее объекты.

Представители ИСИ обвинили саудовский режим в том, что он действует в интересах Белого дома и американских спецслужб. Они напомнили, что Эр-Рияд ранее содействовал атакам против иракцев, а теперь США используют его для достижения своих целей.

При этом члены ИСИ поставили ультиматум правительству Ирака: они дали властям время до 7 августа, чтобы отреагировать на удары США и Саудовской Аравии. В противном случае группировка пообещала начат действовать самостоятельно.

Мы даем правительственным структурам время до 23-го числа исламского месяца сафар (7 августа), чтобы посмотреть, что они предпримут.

заявление Исламского сопротивления Ирака

Представители ИСИ пояснили, что этот срок обусловлен проведением шиитского паломничества Арбаин. Ополченцы заявили, что, воздерживаясь от ответных ударов в это время, они стремятся обеспечить безопасность паломников и тех, кто им помогает, и не допустить срыва паломничества до завершения всех церемоний.

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