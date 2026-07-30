СМИ: в Ираке отложили возмездие для Саудовской Аравии до окончания паломничества

В среду представители Сил народного ополчения заявили о 20 погибших и 32 раненых бойцах Сил народной мобилизации и паломниках, направлявшихся в священный город Кербела, чтобы посетить могилу имама Хусейна. Удары были нанесены во время церемонии Арбаин в провинции Дияла на востоке Ирака. Арбаин — окончание 40-дневного траура в память о гибели в VII веке имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, поясняет ливанский канал Al Mayadeen.
Американский чиновник утверждает, что в результате американо-саудовских ударов по Ираку погибли около 20 иранских советников, в том числе члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские технические советники, пишет газета The New York Times. Позднее в Иране и Ираке подтвердили, что в числе погибших — шесть иранских паломников, включая четырех членов КСИР. По словам представителя иранских властей, они обеспечивали безопасность во время церемонии Арбаин, передает американский канал CNN.
Независимо от их профессий в Иране, эти шестеро прибыли в Ирак как паломники, а не как военные или советники, как утверждают некоторые.
Представители Иракского сопротивления в среду предупредили, что ответные меры неизбежны и что они могут нанести удар по объектам США в Саудовской Аравии, если того потребуют обстоятельства. Они подчеркнули, что американо-саудовская атака последовала несмотря на то, что Исламское сопротивление категорически отрицало причастность к атакам на Саудовскую Аравию или ее объекты.
При этом члены ИСИ поставили ультиматум правительству Ирака: они дали властям время до 7 августа, чтобы отреагировать на удары США и Саудовской Аравии. В противном случае группировка пообещала начат действовать самостоятельно.
Мы даем правительственным структурам время до 23-го числа исламского месяца сафар (7 августа), чтобы посмотреть, что они предпримут.
Представители ИСИ пояснили, что этот срок обусловлен проведением шиитского паломничества Арбаин. Ополченцы заявили, что, воздерживаясь от ответных ударов в это время, они стремятся обеспечить безопасность паломников и тех, кто им помогает, и не допустить срыва паломничества до завершения всех церемоний.