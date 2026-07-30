СМИ: в Ираке отложили возмездие для Саудовской Аравии до окончания паломничества

Представители Иракского сопротивления в среду предупредили, что ответные меры неизбежны и что они могут нанести удар по объектам США в Саудовской Аравии, если того потребуют обстоятельства. Они подчеркнули, что американо-саудовская атака последовала несмотря на то, что Исламское сопротивление категорически отрицало причастность к атакам на Саудовскую Аравию или ее объекты.