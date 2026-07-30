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Приставы в Красноярском крае взыскали 239 тысяч рублей с забывчивого сельхозарендатора

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с арендатора сельскохозяйственного участка 224 тысячи рублей долга и 15 тысяч пени. Землю предприятие.

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с арендатора сельскохозяйственного участка 224 тысячи рублей долга и 15 тысяч пени. Землю предприятие арендовало у администрации Железногорска. Однако с 2024 по 2025 год плату за пользование участком не вносило. После обращения железногорской мэрии с иском суд обязал арендатора выплатить долг и пени. В связи с тем, что предприятие не исполнило решение суда, пристав наложил арест на банковские счета организации, затем — на крупный земельный участок и три здания. Столкнувшись с реальной угрозой распоряжения своим имуществом, руководство сельхозпредприятия предпочло не усугублять ситуацию и оплатило задолженность в полном объеме, — констатируют в региональном ГУФССП.