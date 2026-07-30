В России из аварийных домов переехали более 408 тысяч семей с 2019 года

Более 408 тыс. семей переехали из аварийных домов с 2019 года в России. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Работа по расселению аварийных домов ведется с 2008 года по поручению Президента Российской Федерации. С момента включения программы в нацпроект в 2019 году свои жилищные условия улучшили более 408 тысяч семей, а площадь расселенных домов превысила 16,5 млн кв. м. На сегодняшний день эту задачу продолжаем решать в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” и нацелены на то, чтобы, несмотря на имеющиеся трудности, как можно больше семей переехали в современные и комфортные дома», — приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина.
С 2025 года к программе расселения аварийного жилого фонда присоединились также Донбасс и Новороссия. До конца 2027 года там планируется улучшить жилищные условия для более чем 2,2 тыс. жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.