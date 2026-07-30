В России из аварийных домов переехали более 408 тысяч семей с 2019 года

«Работа по расселению аварийных домов ведется с 2008 года по поручению Президента Российской Федерации. С момента включения программы в нацпроект в 2019 году свои жилищные условия улучшили более 408 тысяч семей, а площадь расселенных домов превысила 16,5 млн кв. м. На сегодняшний день эту задачу продолжаем решать в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” и нацелены на то, чтобы, несмотря на имеющиеся трудности, как можно больше семей переехали в современные и комфортные дома», — приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина.