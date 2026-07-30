Нижегородские полицейские получили 23 новых автомобиля за счёт регионального бюджета

Более 20 новых служебных автомобилей получили сотрудники подразделений МВД Нижегородской области. 29 июля 2026 года в рамках коллегии ГУ МВД России по региону прошла торжественная церемония передачи 23 единиц нового автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Автомобили закуплены за счёт областного бюджета в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». Новая техника будет использоваться для патрулирования улиц, профилактики и раскрытия преступлений, а также для обеспечения безопасности дорожного движения.
В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, начальник ГУ МВД России по региону генерал‑лейтенант полиции Юрий Арсентьев, а также руководство и личный состав главка.
Заседание коллегии было посвящено подведению итогов оперативно‑служебной деятельности за первое полугодие 2026 года. Как отметил Сергей Половников, статистика подтверждает эффективность выбранной стратегии: за полгода снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, а обеспечение безопасности более 150 тысяч участников крупных международных событий прошло на эталонном уровне.
«Наша общая задача выходит за рамки простого контроля криминогенной обстановки. Мы формируем фундамент доверия для нижегородцев, создаём предсказуемую и безопасную среду», — подчеркнул заместитель губернатора.
Начальник ГУ МВД Юрий Арсентьев поздравил сотрудников с получением новых автомобилей и выразил благодарность правительству и Законодательному собранию региона за конструктивное взаимодействие. «Пусть новые автомобили существенно повысят скорость оперативного реагирования и эффективность выполнения самой главной задачи — защиты жизни и здоровья граждан», — сказал он.
В завершение мероприятия состоялось награждение сотрудников МВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в профессиональной деятельности.