Нижегородские полицейские получили 23 новых автомобиля за счёт регионального бюджета

Заседание коллегии было посвящено подведению итогов оперативно‑служебной деятельности за первое полугодие 2026 года. Как отметил Сергей Половников, статистика подтверждает эффективность выбранной стратегии: за полгода снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, а обеспечение безопасности более 150 тысяч участников крупных международных событий прошло на эталонном уровне.