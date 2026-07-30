В Нижегородской области ввели штрафы до миллиона рублей за продажу вейпов

Необходимость разработки данного законопроекта была продиктована отсутствием четких правовых механизмов воздействия на торговцев этой продукцией. Напомним, запрет на подобную деятельность был закреплен еще в мае региональными властями, однако его фактическое применение начнется только с 1 сентября. Принятые в июле поправки в КоАП вступят в законную силу синхронно, то есть в тот же день. Финансовое бремя для нарушителей окажется весьма ощутимым: штрафные санкции для должностных лиц установлены в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей, тогда как для юрлиц эта сумма вырастет до 800 тысяч — 1 миллиона рублей.