В Нижегородской области ввели штрафы до миллиона рублей за продажу вейпов

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 июля депутаты приняли в двух чтениях значимые корректировки в местный Кодекс об административных правонарушениях. Ключевым нововведением стала статья 2.28, которая вводит жесткие меры воздействия за продажу вейпов.
Необходимость разработки данного законопроекта была продиктована отсутствием четких правовых механизмов воздействия на торговцев этой продукцией. Напомним, запрет на подобную деятельность был закреплен еще в мае региональными властями, однако его фактическое применение начнется только с 1 сентября. Принятые в июле поправки в КоАП вступят в законную силу синхронно, то есть в тот же день. Финансовое бремя для нарушителей окажется весьма ощутимым: штрафные санкции для должностных лиц установлены в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей, тогда как для юрлиц эта сумма вырастет до 800 тысяч — 1 миллиона рублей.
Ответственным за нововведения будет министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Его сотрудники займутся составлением протоколов и делами об административных правонарушениях.
Также важно, что в ходе предварительного обсуждения законопроекта в профильном комитете глава регионального министерства экономического развития и инвестиций Александр Соловьев уточнял, что в текст закона сознательно включена формулировка «распространение». Такое решение призвано закрыть лазейки для недобросовестных предпринимателей, которые маскируют продажу вейпов под сопутствующие «бонусы» при покупке брелоков, зажигалок или других безобидных мелочей. По сути, никотиносодержащая продукция преподносится как подарок, но юридически это квалифицируется как полноценный сбыт.