Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов со временем начинает отражаться на состоянии сосудов головного мозга, что может проявляться снижением внимания и ухудшением памяти, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов.
«Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления», — сказал Исмаилов «Ленте.ру».
По словам врача, один бургер, десерт или порция жареной пищи не приведут к заметным изменениям, но риск возникает, когда такая еда становится основой рациона. Особенно вредны ультрапереработанные продукты: фастфуд, колбасы, чипсы, сладкие напитки, полуфабрикаты и готовая выпечка с добавками, пояснил Исмаилов.
Кроме того, специалист отметил, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы.
Для здоровья мозга важно, чтобы в рационе регулярно присутствовали овощи, зелень, ягоды, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи, заключил Исмаилов.