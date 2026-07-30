Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

«Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления», — сказал Исмаилов «Ленте.ру».