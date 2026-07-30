Море сказало спасибо: семья из Полесска убирает пляж в Пионерском уже третий год подряд

Традиция появилась три года назад и с тех пор стала семейным правилом: выходишь к морю — скажи ему спасибо. Не на словах, а руками. В этот раз семья отправилась на центральный пляж. Искупались, насобирали янтаря, отдохнули — и в финале, как всегда, прошлись по берегу. Пакета с собой не оказалось.