Море сказало спасибо: семья из Полесска убирает пляж в Пионерском уже третий год подряд

Семья из Полесска уже несколько лет подряд проводит летний отпуск в Пионерском. Супруги с двумя маленькими детьми регулярно убирают пляж от мусора, оставленного отдыхающими, но в этот раз их «поблагодарило» само море. Об этом «Клопс» рассказал глава семейства Константин.
Традиция появилась три года назад и с тех пор стала семейным правилом: выходишь к морю — скажи ему спасибо. Не на словах, а руками. В этот раз семья отправилась на центральный пляж. Искупались, насобирали янтаря, отдохнули — и в финале, как всегда, прошлись по берегу. Пакета с собой не оказалось.
«Зашли в кафешку на променаде, попросили, — рассказывает Константин. — Продавщица сначала удивилась — “А зачем?” — но когда услышала, что для уборки пляжа, расцвела в улыбке и побежала искать».
Дети шли рядом, играя собирали мусор. Прохожие реагировали по-разному: кто-то смотрел с удивлением, кто-то отворачивался. Но были и такие, у кого в глазах читалось: беру на заметку.
А в самом конце, когда пакет был уже полон и семья направилась к выходу, из песка показалась открыточка с благодарственной надписью.
"Видать, кто-то выронил. Но для нас это как знак, что ли — море сказало спасибо, — подлился мужчина.
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