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Власти накажут перевозчика за ранние сходы маршруток № 72 с линии

Елена Дятлова сказала, что это давняя проблема и компанию несколько раз штрафовали.

Маршрутка № 72 в Калининграде ходит редко, приходится долго ждать. Об этом 30 июля во время прямой линии рассказали местные жители главе городской администрации Елене Дятловой. Они отметили, что маршруткой, в частности, пользуются учащиеся школы олимпийского резерва № 5 по футболу, которая находится в конце проспекта Мира.

— Отмониторим работу перевозчика «Маршрутное такси 2». У данного перевозчика действительно фиксируются случаи невыполнения рейсов, просто снятие рейсов и ранние сходы. Проблему знаем. Данный перевозчик неоднократно привлекался к ответственности за такого рода нарушения, — отреагировала глава.

Власти обещают принять еще раз «все меры административного и финансового воздействия».

— Понимаем, знаем, постараемся до августа устранить ранние сходы и невыпуск транспортных средств по данному маршруту, — прокомментировала сити-менеджер.

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