Власти накажут перевозчика за ранние сходы маршруток № 72 с линии

Маршрутка № 72 в Калининграде ходит редко, приходится долго ждать. Об этом 30 июля во время прямой линии рассказали местные жители главе городской администрации Елене Дятловой. Они отметили, что маршруткой, в частности, пользуются учащиеся школы олимпийского резерва № 5 по футболу, которая находится в конце проспекта Мира.