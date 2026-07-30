В Притамбовье прошел 6-й фестиваль ремесленного сыра

Шестой фестиваль ремесленного сыра «PRОсыр. ПритамбовьеFEST» состоялся 18 июля в селе Стрельцы Тамбовской области. В задачи мероприятия входит поддержка малого и среднего предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.
На территории местного парка свою продукцию представили 18 производителей сыров и молочной продукции из Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Ивановской, Пензенской областей и Республики Крым. Посетители могли продегустировать и приобрести десятки сортов фермерского сыра — от молодых до выдержанных: качотта, халуми, адыгейский сыр, моцарелла, страчателла, монтазио, азиаго, белпер кнолле, чечил и другие популярные виды.
Одной из постоянных участниц фестиваля стала сыровар Елена Камнева из села Лысые Горы. В ее коллекции 15 наименований продукции. Среди новичков фестиваля — молочная ферма «Усадьба ЁЁЁ» из Липецкой области. Тамбовчан липецкие сыроделы удивили овечьим сыром брюност родом из Норвегии. Также впервые в Притамбовье приехали крымские «Сырные трюфели из Байдарской долины» от Ларисы Медведевой. Конфеты производят из местных сортов сыра с добавлением манго, малины, клубники.
Помимо гастрономической программы на фестивале работала ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Гости могли приобрести сувениры, авторские игрушки, натуральный иван-чай с различными добавками, а также сыродавленное масло от семейных производителей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.