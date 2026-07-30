В Камышине двое детей ждут усыновления в реабилитационном центре

Всех неравнодушных людей, кто готов взять на себя ответственность за воспитание детей, просят обратиться в отдел опеки и попечительства комитета по образованию Администрации городского округа — город Камышин. Ведомство находится по адресу: ул. Октябрьская, дом 60. Для получения подробной информации о процедуре усыновления или оформления опеки можно позвонить по контактному телефону 8−84457−4−12−93. Специалисты ответят на все вопросы и расскажут о необходимых документах.