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В Камышине двое детей ждут усыновления в реабилитационном центре

Это девочка 16 лет и ее младший брат, которому 12.

Двое детей, оставшихся без родительского попечения, находятся сейчас в Камышинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Волгоградской области. Это 16-летняя девочка и ее 12-летний брат. Ребята очень хотят обрести настоящую семью, где их будут любить и поддерживать.

Волонтеры и сотрудники учреждения отмечают, что дети нуждаются в семейном тепле и домашнем уюте, которых им так не хватает в стенах центра. Волгоградская область регулярно проводит акции по поиску приемных родителей для таких ребят.

По характеристикам от специалистов, ребята добрые, отзывчивые и позитивные. Они проявляют большой интерес к окружающему миру и отличаются любознательностью. Несмотря на трудную судьбу, дети сохраняют веру в лучшее и открыты для общения.

Психологи центра работают с ними ежедневно, помогая преодолеть стресс от потери родителей. Однако никакие профессиональные педагоги не заменят детям любви мамы и папы. Именно поэтому учреждение активно ищет для них постоянный дом.

Всех неравнодушных людей, кто готов взять на себя ответственность за воспитание детей, просят обратиться в отдел опеки и попечительства комитета по образованию Администрации городского округа — город Камышин. Ведомство находится по адресу: ул. Октябрьская, дом 60. Для получения подробной информации о процедуре усыновления или оформления опеки можно позвонить по контактному телефону 8−84457−4−12−93. Специалисты ответят на все вопросы и расскажут о необходимых документах.

Ранее сообщалось, как волжане поженились в кабинке колеса обозрения.

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