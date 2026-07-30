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Пятничные встречи с талантами состоятся на площади в Комсомольске-на-Амуре

Первый вечер нового проекта пройдет 31 июля с участием местных коллективов.

Каждую пятницу Театральная площадь Комсомольска-на-Амуре будет превращаться в открытую городскую сцену. Здесь жителей познакомят с местными творческими коллективами и интересными инициативами. Об этом сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре.

Первый такой вечер состоится 31 июля в 19:30. На площади выступят творческое сообщество «Эйфория», которое представит авторские песни и стихи, и танцевальный коллектив ветеранов «Давайте потанцуем!».

Так стартует новый проект Фонда развития Комсомольска-на-Амуре «Пятница в городе».

Каждую неделю зрителей будут знакомить с теми, кто занимается в городе музыкой, танцами, творчеством, фитнесом и другими интересными направлениями. Возможно, для кого-то такой вечер станет не только развлечением, но и поводом самому попробовать что-то новое.