Пятничные встречи с талантами состоятся на площади в Комсомольске-на-Амуре

Каждую пятницу Театральная площадь Комсомольска-на-Амуре будет превращаться в открытую городскую сцену. Здесь жителей познакомят с местными творческими коллективами и интересными инициативами. Об этом сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре.
Первый такой вечер состоится 31 июля в 19:30. На площади выступят творческое сообщество «Эйфория», которое представит авторские песни и стихи, и танцевальный коллектив ветеранов «Давайте потанцуем!».
Так стартует новый проект Фонда развития Комсомольска-на-Амуре «Пятница в городе».
Каждую неделю зрителей будут знакомить с теми, кто занимается в городе музыкой, танцами, творчеством, фитнесом и другими интересными направлениями. Возможно, для кого-то такой вечер станет не только развлечением, но и поводом самому попробовать что-то новое.