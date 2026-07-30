Пятничные встречи с талантами состоятся на площади в Комсомольске-на-Амуре

Каждую неделю зрителей будут знакомить с теми, кто занимается в городе музыкой, танцами, творчеством, фитнесом и другими интересными направлениями. Возможно, для кого-то такой вечер станет не только развлечением, но и поводом самому попробовать что-то новое.