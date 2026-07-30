Финал Кубка России по хоккею с мячом примет хабаровская арена «Ерофей»

«Ерофей» станет местом проведения финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Участники финала определятся по итогам предварительного этапа, который пройдёт с 13 по 22 сентября. Финальный этап состоится с 5 по 11 октября. В этом году он пройдет по новой формуле: шесть команд разделят на две подгруппы, в которых сыграют в один круг. Далее пройдет матч за 5-е место, полуфиналы, игра за 3-е место и финал. Федерация хоккея с мячом России внесла изменения в регламент: если игра в основное время закончится ничьей, назначается дополнительное время — два тайма по 10 минут. Если и в овертайме победитель не определится, команды пробивают серию 12-метровых ударов.