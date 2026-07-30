В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панды Диндин

«Сегодня мы отмечаем день рождения Диндин, ей сегодня девять лет. И мы для нее подготовили подарок — шезлонг из бамбука с зонтиком. А завтра нашему красавцу Жуи будет 10. Они каждый раз ждут своих подарков, и наши киперы каждый раз придумывают что-то новое, за что мы их благодарим. Поэтому сегодня будем смотреть, наслаждаться и радоваться», — сказала журналистам генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.