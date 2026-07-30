В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панды Диндин

«Сегодня мы отмечаем день рождения Диндин, ей сегодня девять лет. И мы для нее подготовили подарок — шезлонг из бамбука с зонтиком. А завтра нашему красавцу Жуи будет 10. Они каждый раз ждут своих подарков, и наши киперы каждый раз придумывают что-то новое, за что мы их благодарим. Поэтому сегодня будем смотреть, наслаждаться и радоваться», — сказала журналистам генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Панде подарили шезлонг из бамбука с зонтиком и торт изо льда с фруктами и овощами. А для посетителей подготовили обширную программу мероприятий, которые продлятся до 2 августа в рамках «панда-недели». Каждый день в зоопарке проходят просветительские лекции, показы фильмов, мастер-классы, различные квесты, выступления танцевальных ансамблей.
По словам Акуловой, вес Диндин сейчас составляет 125 кг, если она встанет на задние лапы, то будет ростом 160 см. «Она осталась истинной красавицей, достаточно капризной, но это помогло ей быть настоящей мамой. Она воспитала нашу Катюшу, как воспитывают панды в природе, то есть без единого вмешательства человека. И мы ее за это благодарим», — добавила Акула.
Самец Жуи весит 138 кг, если встанет на задние лапы, то его рост достигает 175 см. «Характеры у них, конечно, с возрастом чуть-чуть изменились: сейчас они не такие веселые, жизнерадостные, как маленькие дети и подростки. Сейчас они такие солидные и со своим характером. Но все же маленький задор у них остался», — подчеркнула директор зоопарка.
Акулова отметила, что в Московском зоопарке «все панды чувствуют себя великолепно». «Такой вес и такой рост говорит о том, что у них все благополучно. И мы за них очень рады», — заключила глава зоопарка.
О панде
Большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В дикой природе этих животных можно встретить только в некоторых провинциях Китая. Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут жить в России в течение 15 лет. Панды являются достоянием Китая, и права на размножение и выращивание животных принадлежат этой стране. По прошествии 15 лет договор на содержание в России двух панд может быть продлен.