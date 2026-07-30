В Хабаровском крае начали подготовку общественных наблюдателей к выборам

Как сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края и руководитель Центра общественного наблюдения Оксана Кожемяко, смешанная избирательная система и гарантии равного доступа к медиаресурсам обеспечивают равенство возможностей для всех участников процесса. Закон даёт зарегистрированным кандидатам и партиям одинаковое время в эфире и доступ к бесплатным медиа.