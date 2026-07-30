В Китае построили «волшебную» библиотеку в стиле Хогвартса

В городе Сянгао (провинция Цзянси, Китай) завершается строительство необычной библиотеки. Здание расположено внутри карстовой воронки, а его интерьеры стилизованы под фэнтези: резная лестница, подсветка полок и 12-метровый макет скелета дракона на потолке. Посетители уже окрестили место «библиотекой Хогвартса» из-за визуального сходства с фильмами о Гарри Поттере.
Помимо центрального зала, в здании оборудовано несколько тематических комнат, а в воздухе поддерживается эффект парящих светящихся сфер. Инженеры использовали систему увлажнения, чтобы создать туманную дымку без вреда для книг.
Официальное открытие запланировано на август 2026 года. Власти рассчитывают, что библиотека станет новой точкой притяжения туристов.