В Китае построили «волшебную» библиотеку в стиле Хогвартса

В городе Сянгао (провинция Цзянси, Китай) завершается строительство необычной библиотеки. Здание расположено внутри карстовой воронки, а его интерьеры стилизованы под фэнтези: резная лестница, подсветка полок и 12-метровый макет скелета дракона на потолке. Посетители уже окрестили место «библиотекой Хогвартса» из-за визуального сходства с фильмами о Гарри Поттере.