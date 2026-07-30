Юная изобретательница из Прикамья получила бронзу на выставке в Китае

Напомним, российская делегация участвует в конкурсе с 2017 года. Для школьников это бесплатно. Но нужно пройти серьёзный отбор, который проводят уполномоченный авторизированный представитель IEYI в России — ГК «Технопол», при консультационной и финансовой поддержке Юридической фирмы «Городисский и Партнёры».