Юная изобретательница из Прикамья получила бронзу на выставке в Китае

Молодёжная команда из России завоевала несколько наград на Международной выставке для юных изобретателей (IEYI) в Пекине, сообщает ТАСС.
Среди призёров — ученица 10 класса Дарья Шейнина из Пермского края, получившая бронзу за разработку биоразлагаемого геля-пленкообразователя BioBark. Состав помогает регенерировать повреждения коры деревьев: удерживает влагу, предотвращает гниение и не мешает растению дышать до полного зарастания ран.
Золото взял Алексей Огарков из Москвы — он разработал навигационные технологии для подводной логистики. Две серебряные медали достались москвичкам: Софии Близнецовой за кормушку для медвежат-сирот и Варваре Громаковой за демонстрационный стенд по физике.
Другие бронзовые медалисты: Милана Бигайдарова (потолочный модуль «Облако»), Владислав Загидулин («Ледяной насос»), Степан Войтенко (аппарат L-ECO), Платон Гречин (протез нёба Linkual).Член международного жюри Юрий Кузнецов назвал результат высоким и отметил, что Россия продолжит участие в выставке в 2027 году.
Подробнее о Дарье и о её изобретении — в материале сайта perm.aif.ru.
Напомним, российская делегация участвует в конкурсе с 2017 года. Для школьников это бесплатно. Но нужно пройти серьёзный отбор, который проводят уполномоченный авторизированный представитель IEYI в России — ГК «Технопол», при консультационной и финансовой поддержке Юридической фирмы «Городисский и Партнёры».