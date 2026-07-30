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В Еврейской автономной области в ночь на 1 августа ожидаются сильные ливни

Спасатели призывают жителей ЕАО не выходить на природу.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области объявлено предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, в ночь на 1 августа во всех населённых пунктах региона ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЕАО Александр Штремель предупредил о возможных последствиях непогоды.

— В период сильных дождей и гроз рекомендуется воздержаться от выхода на природу, — отметил Александр Штремель. — Будьте осторожны с печами и электроприборами. При грозе не стойте под высотными конструкциями и деревьями, не заходите в воду.

Спасатели напоминают, что в непогоду повышается риск повреждения линий электропередачи и падения деревьев. Водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и снижать скорость. В случае чрезвычайного происшествия необходимо звонить на единый номер экстренных служб 112.

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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