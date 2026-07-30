В волгоградском аэропорту пошатнулось расписание

Более чем на час от расписания отстает «Победный» рейс из столицы: в Гумраке его встретят в 16:35, а в обратную сторону самолет вылетит в 17:05. Позже назначенного в город на Волге прибудет и борт авиакомпании Nord Star из Екатеринбурга: с 16:35 время прилета сдвинуто на 17:50. В столицу Урала пассажиры отправятся в 19:00.