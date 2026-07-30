Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами

Часть оборудования в вагонах электропоездов серии ЭД4М, установленного в 2016—2018 годах, пришла в негодность из-за естественного износа.

Источник: НИА Самара

Две новые восьмивагонные электрички с кондиционерами вскоре выйдут на линии в Самарской области. Как рассказали «Самарской газете» в АО «Самарская ППК», всего по железной дороге региона будут курсировать 72 вагона, оснащенных системой кондиционирования. Это составляет 46,4% от общего парка.

В этом году компания проводит плановое обновление подвижного состава. Дальше эту систему кондиционирования использовать нельзя.

Летом при поддержке правительства Самарской области на линию вывели два новых восьмивагонных состава ЭП2ДМ с кондиционерами. До конца года ожидается поставка еще двух аналогичных электропоездов. Кроме того, в июле Самарская ППК взяла в аренду 10 вагонов ЭД4М, в которых уже есть заводские системы кондиционирования воздуха.