В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами

Летом при поддержке правительства Самарской области на линию вывели два новых восьмивагонных состава ЭП2ДМ с кондиционерами. До конца года ожидается поставка еще двух аналогичных электропоездов. Кроме того, в июле Самарская ППК взяла в аренду 10 вагонов ЭД4М, в которых уже есть заводские системы кондиционирования воздуха.