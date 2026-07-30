В Красноярске почти достроили центральную площадку Академии баскетбола

В Красноярске готовность физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Авиаторов, который станет центральной площадкой Академии баскетбола, достигла почти 90%. Ход строительства проинспектировал губернатор края Михаил Котюков.
В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в тренажерном зале уже установили оборудование, а в конференц-зале смонтировали фанкойлы, которые помогут поддерживать комфортную температуру. В спортивном зале завершили монолитную стяжку. После того как она наберет необходимую прочность и влажность, специалисты приступят к укладке спортивного паркета. Для маломобильных посетителей в здании предусмотрен лифт.
Губернатор поручил сохранить темп работ, чтобы воспитанники спортивных школ смогли начать тренировки на новой базе уже этой осенью. В октябре Красноярск примет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», и новый комплекс может стать одной из площадок масштабного мероприятия.
«Считаю, что физкультурно-оздоровительный комплекс должен стать спортивным центром семейного формата, где заниматься могут не только подрастающие звезды баскетбола, но и их родители, бабушки и дедушки, которые привозят ребят на тренировки», — отметил Михаил Котюков.
Также глава региона поручил подготовить варианты благоустройства территории вокруг комплекса. Планируется создать пространство, где жители смогут гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.
Напомним, инициатива создания Академии появилась после обращений красноярцев во время прямого эфира губернатора. Они пожаловались Михаилу Котюкову на то, что в городе недостаточно площадок, где дети могут играть в баскетбол.
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