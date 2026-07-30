В Красноярске почти достроили центральную площадку Академии баскетбола

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в тренажерном зале уже установили оборудование, а в конференц-зале смонтировали фанкойлы, которые помогут поддерживать комфортную температуру. В спортивном зале завершили монолитную стяжку. После того как она наберет необходимую прочность и влажность, специалисты приступят к укладке спортивного паркета. Для маломобильных посетителей в здании предусмотрен лифт.