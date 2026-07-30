Восстановленная в Красноярске техника для рудников «Норникеля» возвращается в Заполярье

«С помощью Енисейского речного пароходства из Норильска в Красноярск и обратно доставили три машины — одна сейчас на подходе к Дудинке, две уже работают в шахтах на рудниках. В стадии ремонта находятся ещё пять единиц техники со сроком завершения работ в конце этого года — в начале следующего. Енисей является для нас более оптимальным вариантом с точки зрения логистики, удобства и стоимости, однако эти машины мы повезем морем, так как речная навигация будет уже завершена», — рассказал руководитель проекта, старший менеджер «Норникель — Техника» Никита Фролов.