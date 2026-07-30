Восстановленная в Красноярске техника для рудников «Норникеля» возвращается в Заполярье

Енисейское пароходство доставляет восстановленную в Красноярске технику для рудников «Норникеля» в Заполярье.
Красноярский речной порт и Енисейское пароходство доставили в Норильск еще одну погрузочно-доставочную машину, прошедшую полный цикл капитального ремонта в Красноярске. Техника будет работать на руднике «Скалистый». Ранее аналогичные машины прибыли на рудник «Комсомольский» и «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля».
Напомним, подземную технику компании «Норникель» ремонтировали в Красноярске в рамках реализации масштабного проекта по комплексному восстановлению подземного оборудования. Даже с учетом транспортных расходов, это получается значительно дешевле, чем покупка новой техники. Жизненный цикл каждой машины продлевается на несколько лет. Кроме того, замена импортных компонентов российскими аналогами позволяет наращивать технологическую независимость от зарубежных производителей.
«С помощью Енисейского речного пароходства из Норильска в Красноярск и обратно доставили три машины — одна сейчас на подходе к Дудинке, две уже работают в шахтах на рудниках. В стадии ремонта находятся ещё пять единиц техники со сроком завершения работ в конце этого года — в начале следующего. Енисей является для нас более оптимальным вариантом с точки зрения логистики, удобства и стоимости, однако эти машины мы повезем морем, так как речная навигация будет уже завершена», — рассказал руководитель проекта, старший менеджер «Норникель — Техника» Никита Фролов.
Каждая погрузочно-доставочная машина проходит полный цикл капитального ремонта. Ее полностью разбирают, восстанавливают несущие конструкции, обновляют или заменяют узлы и агрегаты. После этого оборудование собирают, проводят пусконаладочные работы и ходовые испытания. Также техника получает новые системы, влияющие на безопасность.
Проект планируется масштабировать, так как экономическая модель продемонстрировала свою эффективность.