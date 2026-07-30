В Таганроге в районе падения обломков БПЛА эвакуируют людей

В Таганроге на месте обнаружения обломков БПЛА продолжают работать оперативные службы. К работе готовятся саперы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
На время работы взрывотехников эвакуируют жителей домов в радиусе 500 м от места падения обломков дрона.
«Прошу строго соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, не подходить к оцеплению. Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем», — написала глава Таганрога.
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